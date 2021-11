El Salvador: perquisite sette Ong accusate di appropriazione di fondi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura nazionale di El Salvador ha ordinato oggi alla Polizia la perquisizione di sette organizzazioni non governative sospettate di appropriazione indebita di fondi dello Stato. Tra queste, riferisce il portale "Diario ElSalvador", figura l'Ong per i diritti delle donne Las Melidas. A tutte le Ong viene contestata la presentazione incompleta o in ritardo dei bilanci, e il sospetto di aver creato progetti fittizi per ottenere finanziamenti indebiti. "Tutte queste associazioni hanno sollecitato fondi pubblici attraverso canali non ufficiali e senza dare dettagli degli investimenti realizzati", ha affermato il procuratore anticorruzione, Emilio Hidalgo. L'Ong Las Melidas ha tuttavia denunciato attraverso un messaggio su Twitter la "persecuzione da parte del governo" delle associazioni femministe e per i diritti delle donne. "Il nostro unico delitto è difendere i diritti umani delle donne", ha scritto l'Ong sul suo profilo social. (segue) (Mec)