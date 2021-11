Giappone: catene di fornitura e diritti umani, governo collaborerà con Onu e Oil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende assistere le aziende che operano nel contesto delle catene di fornitura globali ad aumentare le tutele dei diritti umani, collaborando con l'agenzia per i diritti dei lavoratori delle Nazioni Unite e con l'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil). Lo riferiscono fonti governative citate dalla stampa giapponese. Tokyo punta ad assicurarsi che le aziende giapponesi dispongano di personale in grado di rilevare rischi e violazioni dei diritti umani nel contesto delle catene di fornitura globali, e adottino una cosiddetta "due diligence dei diritti umani". Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha posto una enfasi crescente sul tema dei diritti umani e della loro declinazione socioeconomica da quando ha assunto la guida del governo, lo scorso ottobre. Il Giappone è in ritardo rispetto a Stati Uniti ed Europa nella definizione di regole aziendali che garantiscano il rispetto dei diritti umani l'ungo l'intera catena di fornitura, scongiurando fenomeni come il lavoro forzato o minorile. Negli ultimi anni tale questione si è imposta in particolare per le aziende giapponesi che ricevono forniture dallo Xinjiang, la regione autonoma cinese dove centinaia di migliaia di musulmani uiguri sarebbero stati sottoposti a pratiche di lavoro forzato. (Git)