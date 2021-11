Imprese: Panasonic sviluppa sistema di sicurezza per auto connesse ad Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panasonic ha annunciato d'aver sviluppato un sistema di sicurezza informatica destinato a proteggere da attacchi informatici le automobili connesse ad Internet. Il nuovo sistema verrà installato e aggiornato automaticamente ad auto connesse al web per individuare anomalie, e personale dedicato di Panasonic e dei costruttori d'auto monitorerà la sicurezza dei veicoli 24 ore su 24. L'azienda giapponese aveva fornito la dimostrazione di un attacco informatico simulato contro una automobile e la sua gestione in tempo reale presso un centro di sorveglianza a Tokyo. "Se il controllo computerizzato dell'autoveicolo viene assunto da remoto (tramite virus informatici o programmi abusivi) durante la guida, ciò può condurre a incidenti mortali. Le anomalie vanno identificate e gestite prima che ciò accada", ha spiegato un rappresentante dell'azienda, sostenendo che il programma sviluppato da Panasonic sia in grado di agire proprio in tal senso. Secondo la società di ricerca Fuji Keizai Group, il numero delle automobili connesse ad Internet rappresenterà l'80 per cento del totale venduto a livello globale entro il 2035. (Git)