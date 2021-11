Usa: auto sulla folla a parata natalizia, il responsabile aveva pubblicato messaggi d'odio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento è di almeno cinque morti e 48 feriti - compreso un numero non precisato di bambini - il bilancio dell'incidente, come dichiarato dal capo dei Vigili del fuoco, Steve Howard. In precedenza le autorità locali avevano riferito che l'automobile che si è lanciata sulla folla durante una parata natalizia a Waukesha, parte della città di Milwaukee, era guidata da un pluripregiudicato, Darrel Brooks, che sarebbe piombato sui partecipanti alla manifestazione nel tentativo di fuggire dalla scena di un accoltellamento. Videoriprese circolate sul web mostrano l'auto di Brooks infrangere le barriere spartitraffico e investire i partecipanti alla parata; altri video, presi da differenti angolazioni, mostrano l'auto investire ragazzine e i membri di una banda musicale. Brooks era stato scarcerato da appena due giorni: una circostanza destinata a riaccendere le polemiche già in corso negli Usa per l'aumento dei crimini violenti legati a politiche di scarcerazione anticipata adottate da diversi Stati e amministrazioni locali statunitensi, e promosse dall'amministrazione presidenziale. (Nys)