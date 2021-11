Giappone-Vietnam: premier Chinh promette normalizzazione catene di fornitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chin, ha promesso che Hanoi risolverà i danni causati alle catene di fornitura dalla pandemia di Covid-19 e alle conseguenti chiusure degli stabilimenti produttivi vietnamiti lo scorso autunno. Chinh, che si trova in visita ufficiale in Giappone da ieri, 22 novembre, ha risposto alle domande dei giornalisti giapponesi nel corso di una conferenza stampa a Tokyo, prima dell'incontro in programma con l'omologo giapponese Fumio Kishida. Il premier vietnamita ha spiegato che il suo governo intende includere proposte "dalle associazioni di categoria straniere" nelle linee guida politiche tese a "migliorare l'ambiente degli investimenti e degli affari". Chinh ha anche promesso che il Vietnam tutelerà i diritti legali e gli interessi degli investitori. "Istituiremo una task force speciale per risolvere le difficoltà delle imprese", ha dichiarato il primo ministro. La serrata economica decretata nel Vietnam in risposta all'ondata di contagi della scorsa estate ha causato una contrazione del prodotto interno lordo di quel Paese del 6,2 per cento annuo tra luglio e settembre. (segue) (Git)