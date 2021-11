Giappone-Vietnam: premier Chinh promette normalizzazione catene di fornitura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro vietnamita ha intrapreso ieri una visita ufficiale in Giappone che si concluderà il prossimo 25 novembre. Chinh sarà a Tokyo su invito dell'omologo giapponese, Fumio Kishida, secondo quanto annunciato dal ministero degli Esteri vietnamita. Il premier sarà il primo leader straniero ospitato dal capo del governo giapponese dall'elezione di quest'ultimo il mese scorso, come ricordato dal segretario capo di Gabinetto del governo giapponese, Matsuno Hirozaku: "Il Vietnam è un partner nella realizzazione di un Indo-Pacifico libero e aperto. Ci aspettiamo un ulteriore rafforzamento delle relazioni tra Giappone e Vietnam e intendiamo lavorare per l'edificazione della fiducia personale tra i nostri leader", ha dichiarato il segretario. Chinh e Kishida hanno già tenuto un primo colloquio questo mese, a margine della conferenza sul clima Cop-26 di Glasgow, esprimendo l'impegno reciproco a lavorare allo sviluppo delle relazioni bilaterali. (Git)