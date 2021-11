Usa: sparatoria Kenosha, Rittenhouse accusa Biden d'averlo diffamato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17enne Kyle Rittenhouse, protagonista lo scorso anno della sparatoria di Kenosha, culminata nella morte di due attivisti di Black Lives Matter (Blm) e nel ferimento di un terzo - nessuno dei quali afroamericano - ha accusato il presidente Joe Biden di averlo "diffamato", dopo la sentenza che nei giorni scorsi ha assolto il giovane, riconoscendogli d'aver agito per legittima difesa nel contesto di una aggressione di gruppo ai suoi danni. Intervistato dal noto conduttore televisivo di "Fox News" Tucker Carlson, Rittenhouse si è detto rammaricato per essere stato definito in più occasioni un "suprematista bianco" dal presidente Usa. "Signor presidente, se potessi dirle una cosa, la solleciterei a riguardarsi il processo e comprendere i fatti prima di pronunciare dichiarazioni", ha dichiarato il giovane. Rittenhouse ha accusato Biden di averlo definito un suprematista "deliberatamente, per diffamare il mio carattere". Il 25 agosto 2020 Rittenhouse è sceso in strada a Kenosha armato di un fucile semiautomatico regolarmente denunciato, dichiarando di voler difendere gli esercenti locali nel contesto dei saccheggi in atto durante le proteste contro il razzismo di Black Lives Matter. Aggredito dai manifestanti, il giovane ha aperto il fuoco uccidendone due e ferendone un terzo, che gli puntava una pistola alla testa. L'incidente è stato descritto dalla maggior parte dei media come un episodio di suprematismo bianco, e l'assoluzione di Rittenhouse, la scorsa settimana, ha suscitato durissime reazioni da parte dell'attivismo di sinistra e di parte del Partito democratico. (Nys)