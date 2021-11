Corea del Sud: morto a 90 anni l'ex presidente sudcoreano Chun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Corea del Sud Chun Doo-hwan è morto all'età di 90 anni. Lo riferiscono i media di quel Paese, ricordando che l'ex presidente soffriva di mieloma multiplo, un tumore del sangue, e che le sue condizioni di salute si erano deteriorate di recente, nonostante il cancro apparisse in remissione. Ex militare, Chun è ricordato soprattutto per il pugno di ferro con cui governò la Corea del Sud dopo il golpe militare del 1979, innescando vaste manifestazioni pro-democrazia. La morte di Chun segue di un mese quella di un altro ex presidente sudcoreano legato al passato militarista e alla travagliata transizione democratica del Paese, Roh Tae-woo. (Git)