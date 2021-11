Usa: morta a Brooklyn una delle figlie di Malcolm X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malikah Shabazz, una selle sei figlie del noto politico e attivista per i diritti civili afroamericano statunitense Malcolm X, è stata trovata senza vita presso la sua abitazione a New York nella serata di ieri, 22 novembre. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui il corpo senza vita della 56enne è stato rinvenuto da una sorella presso la sua casa a Midwood (Brooklyn). La Polizia di New York, che ha risposto ad una chiamata poco dopo le 16.30 di ieri, quando nell'abitazione della donna era già presente personale medico di primo intervento, ha riferito che la donna sembra essere morta di cause naturali. La morte di Malikah Shabazz giunge ad una settimana dall'assoluzione di due uomini, Muhammad Aziz e Khalil Islam, che erano stati condannati per l'omicidio di Malcolm X, avvenuto il 21 febbraio 1965. I due si erano sempre proclamati innocenti; Islam è morto nel 2009. Shabazz era una di due gemelle nate nel 1965 dopo l'uccisione del padre. (Nys)