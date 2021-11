Energia: E.on prevede investimenti per 25 miliardi di euro in cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per l'energia tedesco E.on prevede investimenti per 25 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, per la maggior parte nell'espansione e nella modernizzazione delle reti elettriche e in nuove aree commerciali digitali. In questo modo, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dividendo del gruppo aumenterà del 5 per cento e l'utile del 4 percento all'anno. Per il 2026, l'azienda stima un utile prima degli interessi, imposte, deprezzamento e ammortamenti rettificato di 7,8 miliardi di euro, in aumento dai 6,9 miliardi di euro del 2020. E.on intende ottimizzare “tutti i processi in via digitale,nelle vendite ma anche nelle reti dell'energia”. L'infrastruttura del conglomerato per l'elettricità, pari a 1,5 milioni di chilometri di cavi, diventerà “il centro di controllo intelligente per la transizione energetica, generando nuove vendite”. Per i futuri prodotti digitali, E.on vuole collaborare con Microsoft, Google, Sap e le start-up. (Geb)