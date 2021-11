Usa-Venezuela: Blinken, Maduro ha impedito ancora una volta elezioni libere e trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime del presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha impedito ancora una volta ai cittadini di prendere parte ad un processo elettorale equo e trasparente durante le amministrative del 21 novembre. Lo afferma in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Arrestando attori politici e della società civile, criminalizzando l’attività degli altri partiti, manipolando le urne e censurando i media, il regime ha fatto in modo che il risultato elettorale non esprimesse la volontà del popolo venezuelano”, ha detto, ribadendo il sostegno degli Stati Uniti a “ripristinare la democrazia” nel paese latinoamericano attraverso elezioni libere e trasparenti. “Ringraziamo le forze politiche e i candidati che vi hanno comunque preso parte, e sosteniamo fermamente il presidente ad interim Juan Guaidò: continueremo a fare tutto il possibile, sul piano economico e diplomatico, per garantire il rilascio dei prigionieri politici e l’indipendenza delle forze politiche in Venezuela”, ha concluso. (Nys)