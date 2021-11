Cile: elezioni presidenziali, borsa celebra vittoria candidato conservatore al primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di Santiago del Cile ha aperto in forte rialzo dopo il primo turno delle elezioni presidenziali di domenica, dove si è imposto il candidato ultraconservatore José Kast con uno stretto margine sul rappresentante della sinistra Gabriel Boric. A poche ore dall'inizio delle operazioni, l'indice S&P Ipsa segnava la mattina di questo lunedì (ora locale) un +8,7 per cento, facendo scalare la quotazione generale al livello più alto segnato da marzo di quest'anno. L'impatto del risultato elettorale si è riflesso anche sulla quotazione del peso cileno rispetto al dollaro, che si è tornato a rafforzare in controtendenza con quanto avvenuto nelle ultime settimane. Allo stesso modo è migliorato anche l'indice del rischio paese che misura il differenziale del rendimento tra i titoli di Stato cileni e quelli del Tesoro statunitense, tornato al di sotto dei 90 punti. (segue) (Abu)