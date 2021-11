Energia: Usa, dipartimento di Stato sanziona nuova società legata a gasdotto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato nuove sanzioni ai danni della società russa Transadria Ltd, coinvolta in attività legate al gasdotto Nord Stream 2, identificando la nave Marlin di sua proprietà come bene congelato sulla base della normativa Peesa (Protecting Europe’s energy security act). Il relativo rapporto inviato al Congresso, si legge in una nota del dipartimento di Stato, è parte della “costante opposizione” degli Stati Uniti al gasdotto. In base alla normativa Peesa sono state sanzionate finora otto persone/entità e bloccate 17 navi. “Ferma restando l’opposizione al Nord Stream 2 anche attraverso sanzioni, gli Stati Uniti continueranno a lavorare con la Germania per contrastare i rischi che il gasdotto pone all’Ucraina e altri paesi della regione, e per ridurre la minaccia russa anche nel comparto energetico”, si legge nella nota. (Nys)