Usa: “The Hill”, amministrazione Biden valuta ricorso a riserve petrolifere strategiche (2)

- La riserva di petrolio Usa, situata nei pressi del Golfo del Messico, è la più grande fornitura d’emergenza di greggio al mondo. Gestita dal dipartimento dell'Energia, la riserva conteneva 617,8 milioni di barili di petrolio la scorsa settimana, pari a circa un mese di domanda di prodotti petroliferi statunitensi. L'ultimo precedente ricorso alle riserve risale al 2011, quando l'amministrazione dell'allora presidente Barack Obama lavorò con altri membri dell'Agenzia internazionale per l'energia per sfruttare le scorte di emergenza in modo da portare al ribasso i prezzi a livello globale. (Nys)