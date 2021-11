Terrorismo: Blinken, da Usa misure contro tre leader dello Stato islamico del Khorasan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sfrutteranno tutti gli strumenti di contrasto al terrorismo a loro disposizione per contrastare la minaccia rappresentata dallo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante – Provincia di Khorasan (Isis-K), per garantire che l’Afghanistan non torni ad essere una piattaforma per il terrorismo internazionale. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, annunciando la designazione di tre leader di Isis-K come terroristi globali specificatamente designati (Sdgt) ai sensi dell’ordine esecutivo (Eo) 13224: Sanaullah Ghafari, attuale emiro; Sultan Aziz Azam, portavoce dell’organizzazione terroristica; e Maulaw Rajab, uno dei leader nella provincia di Kabul. Il dipartimento del Tesoro, si legge in una nota, ha poi sanzionato Ismatullah Khalozai per aver fornito sostegno finanziario all’organizzazione. “Gli Stati Uniti continueranno a fare tutto il necessario per colpire i terroristi che uccidono indiscriminatamente in tutto il mondo”, ha detto Blinken. (Nys)