Usa-Bosnia: Sullivan incontra Alto rappresentante Schmidt, ribadito sostegno a integrità territoriale del paese

- Il consigliere alla sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha incontrato oggi Christian Schmidt, Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina. Lo riferisce una nota della Casa Bianca, aggiungendo che durante il colloquio è stato ribadito il sostegno degli Stati Uniti all’ufficio dell’Alto rappresentante e al suo mandato per garantire una corretta attuazione degli Accordi di pace di Dayton. Le parti, prosegue la nota, hanno sottolineato il reciproco impegno verso la sovranità e l’integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina, ribadendo quanto sia importante per il paese avere istituzioni funzionanti, in grado di assicurare i servizi pubblici, garantire la pace e lo stato di diritto e creare opportunità per i cittadini. Entrambi hanno poi sottolineato la necessità di contrastare il fenomeno della corruzione nel paese balcanico. (Nys)