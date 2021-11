Brasile: Bolsonaro propone nomina giudice Corte dei Conti come ambasciatore in Portogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ufficializzato oggi la nomina del giudice della Corte dei Conti federale (Tcu), Raimundo Carreiro, come ambasciatore brasiliano in Portogallo. La nomina del presidente dovrà essere approvata dal Senato. Secondo le previsioni Carreiro dovrebbe lasciare la Tcu per raggiunti limiti di età nel 2023, al compimento dei 75 anni. Tuttavia, secondo il portale "Uol", la scelta di indicarlo all'ambasciata di Lisbona è una mossa del presidente per liberare un posto presso la Corte dei Conti, potendo indicare un nuovo giudice prima della fine del suo mandato. All'inizio di novembre, Bolsonaro aveva pubblicamente elogiato Carreiro nel corso di un evento organizzato in occasione dell'asta per l'affidamento della tecnologia legata al 5G, anticipando la mossa della nomina presso l'ambasciata. "Carreiro è un amico di tutti. Se Dio vuole, presto andrà in Portogallo. Non per mia volontà, ma perché se lo merita", dichiarava Bolsonaro nell'occasione. Oltre a Carreiro, nel decreto firmato dal presidente, Bolsonaro ha anche ha anche nominato i diplomatici Joao Antonio Marcondes de Carvalho, Fábio Vaz Pitaluga e Joao Luiz de Barros Pereira Pinto a capo delle rappresentanze diplomatiche di rispettivamente Paraguay, Armenia e Marocco. (Brb)