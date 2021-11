Brasile: governo, proposta Ue di veto a prodotti alimentari legati a deforestazione è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha criticato la proposta della Commissione europea di vietare l'importazione di prodotti agroalimentari considerati fortemente legati al processo di deforestazione e al degrado forestale nel Paese. Il ministro dell'Ambiente, Joaquim Leite, ha bollato l'iniziativa come inaccettabile. "Trovo inaccettabile, inammissibile una mossa del genere, soprattutto legandola a una questione climatica: nel corso della conferenza sul clima abbiamo raggiunto il consenso su molte questioni e non credo che sia ammissibile un'azione unilaterale, imponendo il blocco di un governo o di un Paese", ha affermato Leite nel corso di una conferenza stampa organizzata a Brasilia al rientro della Conferenza delle Nazioni unite sul clima, tenutasi a Glasgow, nel Regno Unito. "E' una mossa che non dovrebbe essere accettata dal Brasile", ha sottolineato il ministro. Il ministro dell'Agricoltura, Tereza Cristina Dias, ha affermato che la proposta è da considerare "protezionismo climatico", auspicando che il progetto venga cambiato. (segue) (Brb)