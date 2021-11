Brasile: governo, proposta Ue di veto a prodotti alimentari legati a deforestazione è inaccettabile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della stessa conferenza stampa il ministro dell'Ambiente Leite, aveva poco prima affermato che l'aumento della deforestazione in Amazzonia è "inaccettabile" e che è necessaria un'azione di "forza" da parte delle autorità per contenere i crimini ambientali. "È tempo di agire sulla nostra principale debolezza, che è la deforestazione illegale", affermava. "Dati i numeri inaccettabili di deforestazione annunciati la scorsa settimana, insieme al ministro della Giustizia, Anderson Torres abbiamo deciso che agiremo con decisione per contrastare i crimini ambientali soprattutto in Amazzonia", diceva, sottolineando la volontà di riunire le forze di Polizia federale, Forza nazionale, Istituto Chico Mendes per la biodiversità (Icmbio) e Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama). La scorsa settimana, l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe) ha riferito che l'area deforestata in Amazzonia è aumentata del 22 per cento nell'ultimo anno. La deforestazione dell'Amazzonia brasiliana è aumentata del 22 per cento nell'ultimo anno, raggiungendo il livello più alto dal 2006. Lo rende noto l'Agenzia di ricerca spaziale del Brasile (Inpe), secondo cui sono andati persi 13.235 chilometri quadrati, un'area pari a 17 volte quella di una città come New York. Si tratta del terzo incremento annuale consecutivo. I dati coprono un periodo che va da agosto 2020 a luglio 2021. (segue) (Brb)