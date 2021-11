Usa: vicepresidente Harris annuncia investimenti per 1,5 miliardi di dollari nella sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha annunciato investimenti per 1,5 miliardi di dollari per rafforzare e diversificare la forza lavoro nel settore della sanità pubblica, migliorando e rendendo il servizio più accessibile alle comunità che più ne avranno bisogno durante la pandemia. Lo riferisce una nota della Casa Bianca, in cui vengono annunciati programmi per garantire borse di studio e incentivi per studenti e professionisti nel comparto sanitario. Provvedimenti, prosegue la nota, che coinvolgeranno un totale di 22.700 operatori tra dottori, dentisti, infermieri e professionisti nel campo delle scienze comportamentali, e che saranno tesi anche a colmare le disparità etniche nel settore, rafforzando la presenza delle minoranze all’interno della forza lavoro. (Nys)