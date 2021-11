El Salvador: perquisite sette Ong accusate di appropriazione di fondi pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le Ong perquisite figurano anche alcune di carattere umanitario, come l'Associazione salvadoregna per gli aiuti umanitari Pro-Vida che si presume abbia ricevuto un totale di 260.000 dollari da fondi pubblici. Un'altra organizzazione perquisita è l'associazione dei Progetti Comunitari di El Salvador (Procomes), che avrebbe ricevuto fondi per un totale di oltre due milioni di dollari. Anche la fondazione salvadoregna per il sostegno alle vittime delle bande criminali "maras", Una Mano Amiga, figura tra le istituzioni oggetto di perquisizione da parte della procura. Anche in questo caso la Ong avrebbe ricevuto finanziamenti pubblici per oltre 2,1 milioni di dollari. Il ministro della Giustizia, Gustavo Villatoro, ha affermato che l'operazione si inquadra nel contesto della "lotta contro l'impunità" portata avanti dal governo di Nayib Bukele, eppure l'opposizione denuncia che si tratta di un ulteriore persecuzione contro le voci discordanti in linea con la contestata "legge sugli agenti stranieri". Solo lo scorso 17 novembre la commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), assieme all'ufficio del Relatore speciale per la libertà di espressione (Rele), avevano chiesto al governo di El Salvador di non procedere con l'approvazione della "legge sugli Agenti stranieri", considerando che si tratta di un provvedimento che rischia "di danneggiare gravemente" tutti coloro che operano in difesa dei diritti umani e della libertà di stampa. (segue) (Mec)