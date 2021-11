El Salvador: perquisite sette Ong accusate di appropriazione di fondi pubblici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge, afferma il governo, mira a disciplinare le attività e la presenza degli "agenti stranieri" e limitare le presunte "ingerenze" nel Paese soprattutto da parte di organizzazioni non governative "di facciata". Il provvedimento, ha spiegato il ministro dell'Interno, Juan Carlos Bidegain, ha come obiettivo quello "di stabilire un regime giuridico applicabile alle persone naturali o giuridiche, nazionali o straniere, le cui attività in El Salvador rispondano a interessi o siano finanziati direttamente e indirettamente da uno straniero". Preoccupa, si legge nella nota della Cidh, il fatto che l'eventuale infrazione "potrebbe portare a configurare un reato penale oltre alla cancellazione della personalità giuridica". (Mec)