Etiopia: premier Ahmed va al fronte per combattere contro i tigrini, "è tempo del sacrificio"

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha annunciato la sua intenzione di recarsi al fronte a partire per combattere contro il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). In un post sui social media condiviso questa sera, Abiy ha detto: “È tempo di guidare il Paese attraverso il sacrificio. Domani mi unirò al fronte per guidare le forze di difesa”. Facendo appello agli etiopi, il primo ministro ha aggiunto: "Coloro di voi che aspirano a essere ricordati nella storia, si sacrifichino per il proprio Paese. Ci vediamo al fronte", ha detto Ahmed, assicurando che il vuoto amministrativo sarà riempito da funzionari federali e regionali che lavoreranno "più duramente che mai al massimo delle loro capacità per svolgere attività amministrative e di sviluppo". (segue) (Res)