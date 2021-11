Etiopia: premier Ahmed va al fronte per combattere contro i tigrini, "è tempo del sacrificio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo messaggio rivolto al popolo etiope, Abiy h+Ahmed ha promesso di respingere "nemici interni ed esterni" che ha accusato di aver tentato di costruire la propria forza sulla debolezza dell'Etiopia. "Il piano dell'Etiopia era di andare avanti insieme senza abbandonare nessuno", ha detto il primo ministro, aggiungendo: "Ecco perché abbiamo concentrato la nostra politica estera sui nostri vicini. Questa lotta è la lotta di tutti i neri. La campagna contro l'Etiopia è una cospirazione per minare la storia, la cultura, l'identità e la dignità dei neri e umiliarli sottomettendo il loro simbolo di libertà, l'Etiopia". Il primo ministro etiope ha inoltre invitato tutti i neri a sostenere l'Etiopia in uno spirito di panafricanismo. “Non c'è più tempo per criticare da lontano”, ha detto il premier, aggiungendo: “Facciamo quello che dobbiamo fare noi stessi. Siamo tutto ciò che ha l'Etiopia". Ahmed ha concluso il suo messaggio ribadendo il suo impegno: “Il nome Etiopia è il nome dei vincitori, è un simbolo di libertà. Non ho dubbi che la mia generazione pagherà il prezzo in suo nome e scriverà la sua vittoria in ++nell'oro". (Res)