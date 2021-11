Usa-Marocco: Blinken incontra ministro Esteri Bourita, focus su sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, aggiungendo che durante l’incontro il capo della diplomazia statunitense ha sottolineato il comune interesse dei due paesi a garantire la pace e la sicurezza della regione. “Le parti hanno discusso una pluralità di temi, incluso il futuro dei rapporti bilaterali tra Marocco e Israele, e hanno espresso fermo sostegno al nuovo inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, Staffan de Mistura”, ha detto Price, aggiungendo che Blinken ha definito il piano di autonomia regionale marocchino “credibile e realistico: un possibile approccio per soddisfare le aspirazioni dei popoli del Sahara occidentale”. All’ordine del giorno, secondo il portavoce del dipartimento di Stato, anche l’azione del governo marocchino per portare avanti l’agenda di riforma del re Mohammed VI e il sostegno ai diritti umani e alle libertà fondamentali nel paese africano. (Nys)