Usa: Covid, amministrazione presidenziale non ha in programma serrata nazionale

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha in programma una serrata a livello nazionale per contenere le future recrudescenze dell’epidemia di Covid-19. Lo ha detto il coordinatore della Casa Bianca per la risposta all’emergenza, Jeff Zients, durante un briefing con la stampa. “Possiamo contenere la diffusione del virus senza bloccare l’economia: al momento abbiamo l’82 per cento della popolazione che ha ricevuto almeno una dose di vaccino, e arrivano persone nuove tutte le settimane”, ha detto, aggiungendo che il governo federale punterà su vaccinazioni e terapie invece che sulle chiusure. “Non possiamo permetterci di tornare indietro, dobbiamo spingere sulla campagna vaccinale e sui richiami”, ha concluso. (Nys)