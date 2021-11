Cile: elezioni presidenziali, governo respinge dichiarazioni ambasciatore argentino Bielsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha respinto le dichiarazioni dell'ambasciatore argentino a Santiago, Rafael Bielsa, che in un'intervista radiofonica aveva definito il candidato ultraconservatore alle elezioni presidenziali José Kast, come "antiargentino" e "xenofobo". Lo ha fatto attraverso una nota stampa ufficiale dove si definiscono le dichiarazioni di Bielsa come "inadeguate". "Tali espressioni rappresentano un'intromissione inaccettabile negli affari interni del Cile e sono contrarie alle norme della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche", si legge nella nota. "Il governo del Cile ribadisce la sua costante disposizione a mantenere con la Repubblica Argentina le migliori relazioni politiche e diplomatiche nel contesto dell'amicizia storica che ci unisce e del rispetto reciproco che meritano i nostri popoli", conclude il comunicato del governo di Santiago. (segue) (Abu)