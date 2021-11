Cile: elezioni presidenziali, governo respinge dichiarazioni ambasciatore argentino Bielsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Argentina a Santiago, Rafael Bielsa, aveva manifestato la sua preoccupazione per una possibile vittoria alle elezioni presidenziali cilene del candidato ultraconservatore, José Kast, segnalando sue presunte dichiarazioni di stampo anti-argentino. "Kast ha esibito spesso l'anti-argentinismo come una delle sue tante bandiere", ha affermato Bielsa in dichiarazioni rilasciate a "Radio con Vos", ricordando che in differenti occasioni Kast avrebbe accusato l'Argentina di "rubare territori", oltre ad aver usato "espressioni xenofobe nei confronti degli argentini" e "ostili rispetto al peronismo". "Se uno si basa su quello che ha detto in passato sarebbe una situazione difficile da gestire, anche perché quella tra l'Argentina ed il Cile è una relazione complessa e articolata, nel senso positivo della parola, molto più diversificata che quelle con qualsiasi altro paese vicino", ha aggiunto l'ex ministro degli Esteri (2003-2005) durante il governo dell'ex presidente Nestor Kirchner. (segue) (Abu)