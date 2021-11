Covid: Fedriga, mi auguro che situazione migliori con forte impegno su terze dosi vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che la situazione migliori con il forte impegno che ci deve essere sulle terze dosi, nel far superare la paura a chi non ha partecipato alla campagna vaccinale e per garantire la tenuta economica e la socialità di questo Paese". Lo ha sottolineato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite di Tg2Post, in merito al confronto odierno con il governo sulle nuove misure relative al green pass. (Rin)