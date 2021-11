Green pass: Fedriga, nel passaggio a zona di colore più scuro vaccinati abbiano maggiori possibilità di svolgere attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ipotesi discusse con il governo sono quelle di far sì che nel passaggio ad una zona di colore più scuro si possano ipotizzare maggiori possibilità di svolgere attività per chi è vaccinato". Lo ha segnalato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite di Tg2Post, in merito al confronto odierno con l'esecutivo sulle nuove misure relative al green pass. (Rin)