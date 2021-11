Covid: Fedriga, preoccupazione per situazione al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo visto un importante, vertiginoso aumento dei contagi nelle scorse settimane, che per fortuna nell'ultima si è stabilizzato. Da qui alle prossime due settimane prevediamo che in Friuli-Venezia Giulia ci sia un picco dei ricoveri. Questo è preoccupante perché viviamo al confine con aree particolarmente colpite dal virus come Austria e Slovenia, con le quali c'è una relazione quotidiana. Abbiamo chiesto al governo che favorisca i controlli al confine". Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite di Tg2Post. (Rin)