Cile: elezioni presidenziali, borsa celebra vittoria candidato conservatore al primo turno (2)

- L'ultraconservatore José Antonio Kast e il 35enne ex leader studentesco Gabriel Boric si contenderanno la presidenza del Cile nel ballottaggio del 19 dicembre. Questo il verdetto del primo turno delle elezioni presidenziali di domenica: Kast si è imposto con il 27,91 per cento delle preferenze contro il 25,83 di Boric. Il risultato del primo turno, che ha registrato una affluenza del 45,4 per cento, ha rispettato in linea di massima le proiezioni degli ultimi sondaggi, e confermato il netto ridimensionamento delle forze di centro che hanno governato il Paese dal ritorno alla democrazia ad oggi. Il candidato di centrodestra, Sebastian Sichel, si è fermato al 12,79 per cento, così come quella di centrosinistra, Yasna Provoste, che ha raccolto poco più dell’11 per cento dei consensi. La sorpresa del primo turno è stato Franco Parisi, del Partito della gente, che ha totalizzato il 12,8 per cento delle preferenze conducendo la sua campagna elettorale dagli Stati Uniti. (segue) (Abu)