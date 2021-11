Cile: elezioni presidenziali, governo respinge dichiarazioni ambasciatore argentino Bielsa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ci è stato assegnato un compito e una responsabilità terribile: guidare la lotta per la democrazia e per la speranza", ha dichiarato da parte sua Boric una volta confermati i dati che lo proiettano al ballottaggio. Riconosciuta la sconfitta, l'alfiere del centrodestra Sichel si è già detto disposto a dialogare con Kast per definire i termini di un suo eventuale sostegno in vista del secondo turno. La rappresentante del centrosinistra Provoste, pur non confermando apertamente il suo appoggio a Boric ha affermato ad ogni modo che "Kast rappresenta lo spirito totalitario e fascista della dittatura di Pinochet" e che "non possiamo permettere il fascismo di Kast". (Abu)