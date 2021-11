Francia: premier Castex positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese, Jean Castex, è risultato positivo al Covid-19 dopo essere entrato in contatto con sua figlia, a sua volta ​contagiata. Al suo ritorno dal Belgio questa sera, dove ha incontrato l'omologo Alexander De Croo, Castex ha appreso che una delle sue figlie, di 11 anni, era appena risultata positiva al Covid-19. Il capo del governo ha quindi eseguito immediatamente un test che ha confermato la positività. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva "Bfmtv", Castex "sta bene" e non mostra alcun sintomo. Per precauzione, in attesa dell'esito del test, il primo ministro francese si era imposto di sottoporsi alla misura di isolamento e aveva tenuto in videoconferenza un incontro con i rappresentanti della Guadalupa. Castex ha ricevuto entrambe le dose di vaccino anti Covid. (Frp)