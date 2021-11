Brasile: governo, proposta Ue di veto a prodotti alimentari legati a deforestazione è inaccettabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della Commissione europea potrebbe colpire in particolare alcuni tra i prodotti più esportati in Brasile, come la soia e la carne bovina. L'idea è quella di stabilire regole in base alle quali gli esportatori di prodotti a rischio di essere legati a problemi ambientali devono garantire che le loro produzioni non abbiano alcun legame con il processo di deforestazione in corso. In base a questa regola, le società di commercio estero saranno obbligate, se la proposta sarà approvata, a raccogliere le coordinate geografiche del terreno in cui sono state prodotte le merci che immettono sul mercato. La norma riguarda anche il taglio degli alberi considerato legale nella legislazione del paese di origine dei prodotti. Secondo la Commissione, ciò è dovuto al fatto che la deforestazione illegale è stata superata dall'espansione delle aree agricole come causa principale della distruzione delle foreste. Il testo deve ancora essere approvato dal parlamento europeo e dal Consiglio europeo (che riunisce i leader dei 27 membri), ma la tendenza è che sia ben accolto. (segue) (Brb)