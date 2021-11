© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre svolto un lavoro rigoroso nel raccontare in maniera efficace e con professionalità la vita economica, politica e culturale del Lazio" Angelo Camilli

Presidente di Unindustria Lazio

19 luglio 2021

- VARIE- Assemblea di Unindustria - Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, convocata nella duplice modalità in presenza - presso la sede legale di Roma, Via A. Noale 206 - o in videoconferenza, alle ore 7:00 in prima convocazione e alle ore 15:30 in seconda convocazione (con termine previsto entro le ore 17.30), con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente; presentazione di “Esserci – I Quaderni del cambiamento. Unindustria nel decennale; I grandi progetti della Capitale: Rome Technopole ed Expo 2030; Attività dei Gruppi tecnici; Uni Labour Academy; Unindustria per Pnrr.- Orietta Casolin, ciclista amatoriale di Portogruaro farà tappa a Roma nella sede di Unindustria dove verrà accolta dal Presidente Angelo Camilli e da una rappresentanza molto significativa di imprenditrici e di imprenditori del Lazio. L'itinerario è stato percorso da Casolin attraverso 10 tappe (Venezia, Ferrara, Ravenna, Cesena, Pesaro, Porto Recanati, Ascoli Piceno, L'Aquila, Arsoli, Roma) con una serie di soste intermedie, anche in località che sono state scenari di femminicidi. Il progetto, organizzato in collaborazione con Confindustria Venezia Rovigo, è supportato dal Comune di Venezia vede Roma come tappa finale di questa iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro la violenza sulle donne. Roma, sede di Unindustria, via Andrea Noale 206 (ore 14:45)- Unindustria nel Decennale: il racconto di chi siamo nella raccolta edita "Esserci. I Quaderni del Cambiamento". Cinque racconti dei primi dieci anni di storia dell'Associazione e di quelli precedenti il progetto di fusione, dalla nascita o dalla ricostituzione delle sue entità caratterizzanti a livello territoriale fino ad oggi attraverso racconti, documenti d'archivio, patrimoni documentali, immagini, eventi; saranno presentati ufficialmente nel corso dell'Assemblea. E' prevista la diretta streaming dell'evento. Partecipano il presidente di Unindustria Angelo Camilli, il direttore generale Maurizio Tarquini e Lucia Valente, ordinario di Diritto del Lavoro al Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Roma, via Umberto Noale 206 (ore 15:30) (segue) (Rer)