21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa all'inaugurazione della 78esima edizione di Eicma.Rho Fiera Milano, Sala Martini (ore 11)Presentazione della decima edizione di “Prima Diffusa”, la rassegna di eventi e proiezioni legata all'opera che inaugura la stagione scaligera, in programma in 40 luoghi e spazi della città dal 1° al 12 dicembre. Intervengono Tommaso Sacchi (assessore alla cultura del Comune di Milano), Dominique Meyer (sovrintendente del Teatro alla Scala) e Cristina Parenti (senior vice president communication & external relations di Edison).Teatro “Puntozero Beccaria” presso l'Istituto Penale per minorenni “Cesare Beccaria”, via dei Calchi Taeggi, 20 (ore 11:30)REGIONEIl Consiglio regionale della Lombardia, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, dedica al tema un momento di riflessione. In apertura della seduta intervengono il Presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi e l’assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli. Chiude gli interventi il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)L'assessore alla formazione e lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli partecipa alla cerimonia di consegna dei diplomi Its della “Pomellato Virtuosi Academy” creata da Galdus e Pomellato. All'evento, interviene anche il presidente della Fondazione Its Innovaprofessioni, Simonpaolo Buongiardino.Auditorium Galdus, via Pompeo Leoni, 2 (ore 10)L'assessore regionale all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, presenta il progetto di sviluppo e valorizzazione dell'azienda agroforestale regionale di Carpaneta di San Giorgio di Bigarello in provincia di Mantova. Partecipano all'incontro: Alessandro Fede Pellone, presidente di Ersaf; Pio Lago, titolare della società agricola “La Decima” e Fabio Brescacin, presidente della società EcorNaturaSì.Casa padronale “Azienda agroforestale Carpaneta” (Sp 71 - San Giorgio Bigarello/MN). (ore 16:30)VARIEConferenza stampa di Federvini per la presentazione del nuovo Osservatorio. Nell'occasione vengono illustrati i trend e le prospettive del mercato vinicolo. All’incontro partecipano: Micaela Pallini, presidente di Federvini; Denis Pantini, responsabile agroalimentare e wine monitor Nomisma spa; Emanuele Di Faustino, project manager Nomisma spa; Bruna Boroni, director industry Afh TradeLab; Modera: Vittorio Cino, Direttore Generale Federvini.Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Viale Pasubio, 5 (ore 10)Inaugurazione della 78esima Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote. Alla cerimonia partecipano il presidente di Eicma S.p.A. Pietro Meda, il presidente di Confindustria Ancma Paolo Magri, l’amministratore delegato di Fiera Milano Luca Palermo, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.Rho Fiera Milano Centro Servizi Porta Sud, Sala Martini (ore 11)Conferenza stampa di presentazione del “Roma Innovation Hub”, la prima convention nazionale delle professioni tecniche, e anche del tour nazionale sulle comunità energetiche. Intervengono Giovanni Esposito, presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali, Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri e coordinatore della rete delle professioni tecniche, e Giuseppe Rinaldi, consigliere delegato di Ancitel energia & ambienteRho Fiera Milano, Smart Building Expo, padiglione 10, Sala Turing (ore 12)Conferenza stampa del Gruppo Piaggio nel corso di Eicma 2021. Nel corso della conferenza, il presidente e amministratore delegato, Roberto Colaninno, e Michele Colaninno, responsabile strategie e prodotto del Gruppo Piaggio, svelano le novità del 2022.Rho Fiera Milano, Padiglione 18, stand E 76 (ore 12:40)MONZAConferenza stampa al temine della seduta di giunta comunale che si tiene presso la Biblioteca della Casa accoglienza Giovanni Paolo II il Sindaco e gli assessori, insieme a Pietro Denti, presidente della Cooperativa sociale Monza 2000 e a Roberto Villa presidente di Risto Service, incontreranno i giornalisti per illustrare le importanti novità che riguardano la struttura ricettiva.Casa accoglienza Giovanni Paolo II, via Tazzoli, 29 (ore 12) (Rem)