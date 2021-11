Regno Unito: Johnson, piano sul tetto massimo cure personali supererà ingiustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che il suo piano di stabilire un tetto massimo di spesa per l'assistenza sociale aiuterà a superare una "ingiustizia sociale" sui costi delle cure personali. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", parlando alla conferenza della Confederazione degli industriali britannici, il premier ha rimarcato i suoi piani contenuti nel programma a settembre, che prevede che ogni individuo nel Regno Unito non spenda più di 86 mila sterline (101 mila euro) per l'assistenza personale. Una volta superata quella soglia, i costi per la cura personale verranno pagate dai governi locali. "Stiamo finalmente affrontando un problema che ha tormentato questo paese per molti, molti anni" ha affermato Johnson parlando del piano. (Rel)