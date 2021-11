Sudan: Cremlino, Russia auspica che accordo tra premier Hamdok e giunta militare aiuti a risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si aspetta che l'attuazione dell'accordo tra il capo del Consiglio sovrano sudanese, Abdel Fattah Burhan, e il primo ministro Abdalla Hamdok - precedentemente estromesso dall'incarico dai militari - contribuirà a stabilizzare la situazione nel Paese. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Gli accordi raggiunti dai leader sudanesi sono diventati un passo importante verso la risoluzione dell'acuta crisi interna del Paese. Ci auguriamo che la loro attuazione aiuti a stabilizzare la situazione in Sudan e crei condizioni favorevoli per l'ulteriore avanzamento della società sudanese nel periodo di transizione", ha detto Zakharova in una dichiarazione. "Crediamo fermamente che il popolo sudanese sia in grado di risolvere in modo indipendente i propri problemi interni. Consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di interferire negli affari sovrani del Sudan", ha aggiunto. (Rum)