Covid: assessore Lazio, richiamo a 150 giorni segnale di buon senso, spero niente limiti età

- “L’annuncio di anticipare il richiamo a 150 giorni del vaccino non può che trovarci d’accordo, siamo stati precursori di questa linea tra diversi scetticismi anche di addetti ai lavori. Oggi siamo soddisfatti per questa apertura sull’anticipazione che auspichiamo sia senza vincoli di età. Ora bisogna correre e attendiamo fiduciosi la circolare ministeriale”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (Com)