Regno Unito: opposizione definisce “caotico” discorso Johnson a Confederazione industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso del primo ministro britannico Boris Johnson durante la conferenza della Confederazione degli industriali britannici, tenuto oggi, è stato definito dall’opposizione "caotico". Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", mentre teneva il suo discorso, dopo qualche secondo di confusione, il premier ha fatto riferimento al parco divertimenti a tema Peppa Pig. Le reazioni da parte dell'opposizione non si sono fatte attendere e la cancelliera ombra del partito laborista Rachel Reeves, ha definito il discorso "caotico e poco divertente". "Il gabinetto ha bisogno di svegliarsi e chiedere cambiamenti seri, altrimenti la situazione del Paese continuerà a peggiorare. Se non insistono, Johnson non farà nulla", ha affermato Reeves. Il primo ministro britannico ha interrotto più volte il suo discorso alla conferenza della Confederazione degli industriali britannici, facendo battute e raccontando un aneddoto riguardante la sua visita al parco a tema dedicato al personaggio di Peppa Pig. Interrompendosi mentre parlava, Johnson ha guardato i suoi appunti e, scusandosi, ha cominciato a raccontare della sua visita al Peppa Pig World, un parco giochi a tema, basato sull'omonimo cartone animato per bambini. "Ieri sono andato, come tutti dovremmo, al Peppa Pig World", ha raccontato Johnson ai dirigenti d'azienda. "Mi è piaciuto molto. Peppa Pig World è proprio il mio genere di posto: ha strade molto sicure, disciplina nelle scuole". Durante la conferenza, Johnson ha parlato ai dirigenti delle aziende in merito a quella che lui definisce "rivoluzione industriale verde". Il premier ha anche affermato che il lavoro del governo a volte dovrebbe essere quello di "togliersi dai piedi" e applicare meno regolamentazione e tassazione per le industrie.(Rel)