Viabilità: Aspi, questa notte regolarmente aperto svincolo di Sesto S.G. su A4

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, sarà regolarmente aperto lo svincolo di Sesto San Giovanni, nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 novembre. È invece confermata la chiusura, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno e in entrata verso entrambe le direzioni, nelle notti di martedì 23, giovedì 25 e venerdì 26 novembre, con orario 22-5. In alternativa, si consiglia di immettersi in corrispondenza del bivio con la A8 per procedere in direzione Milano o Brescia.(Com)