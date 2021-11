Usa: Biden su conferma di Powell alla guida della Fed, c'è bisogno di stabilità e indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento l'economia degli Stati Uniti ha bisogno di stabilità e indipendenza alla Federal Reserve (Fed). Lo ha dichiarato il presidente Usa, Joe Biden, in un discorso tenuto alla Casa Bianca dopo la conferma dell’attuale capo della Fed, Jerome Powell, per un altro mandato alla guida della Banca centrale. "In questo momento, sia per l'enorme potenziale che per l'enorme incertezza per la nostra economia, abbiamo bisogno di stabilità e indipendenza alla Federal Reserve. Quando il nostro Paese ha registrato un'emorragia di posti di lavoro lo scorso anno e c'è stato il panico nei nostri mercati finanziari, la leadership costante e decisa di Jay (abbreviazione per Jerome) ha contribuito a stabilizzare i mercati e a mettere la nostra economia sulla buona strada per una solida ripresa", ha detto Biden. "Sappiamo che l'elevata inflazione mette a dura prova le famiglie, specialmente quelle meno in grado di sostenere i costi più elevati dei beni di prima necessità, come cibo, alloggio e trasporti", ha affermato da parte sua Powell nel prendere la parola dopo Biden alla Casa Bianca. "Utilizzeremo i nostri strumenti sia per sostenere l'economia - un mercato del lavoro forte - sia per impedire che si consolidi un'inflazione più elevata", ha aggiunto. (segue) (Nys)