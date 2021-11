Usa: Biden su conferma di Powell alla guida della Fed, c'è bisogno di stabilità e indipendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Biden ha confermato oggi l’attuale capo della Fed, Jerome Powell, per un altro mandato alla guida dell'istituto. È quanto riferito dalla Casa Bianca in una nota ufficiale, secondo cui l’attuale governatrice amministrativa della Fed, la democratica Lael Brainard, sarà promossa a vicepresidente del Consiglio di amministrazione dell’istituto al posto del repubblicano Richard Clarida, il cui mandato scadrà a gennaio. Powell, repubblicano, presiede il Consiglio di amministrazione della Fed dal 2018 e gode del sostegno di entrambi i partiti (Repubblicani e Democratici). Powell è stato nominato a guidare la banca dall’ex presidente Donald Trump cinque anni dopo essere stato nominato per la prima volta nel consiglio della Fed dall’ex presidente Barack Obama. Sebbene la conferma di Powell fosse ritenuta scontata, nelle ultime settimane c’erano state forti pressioni da parte dei Democratici del Congresso affinché Biden lo sostituisse con un funzionario più strettamente allineato alla sua agenda economica. Sebbene Powell e Brainard abbiano opinioni diverse sulla regolamentazione finanziaria e sul ruolo della Fed nel cambiamento climatico, entrambi sono in sintonia con le opinioni di Biden su occupazione e inflazione. (Nys)