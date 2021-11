Covid: Kompatscher (Svp), firmata ordinanza con nuove misure restrittive in Alto Adige

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo assieme a Sicilia e Calabria abbiamo un tasso di vaccinazioni inferiore del 10 per cento rispetto alla media italiana e un tasso di incidenza del virus molto elevato. Molto meno di Austria e Germania, ma un dato comunque preoccupante. Ma in 20 Comuni abbiamo una situazione ancora più preoccupante, per cui ho appena firmato un'ordinanza con nuove misure restrittive che servono proprio ad evitare un nuovo lockdown". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher (Svp), ospite ad "Otto e mezzo", su La7. "Per la stagione invernale abbiamo ricevuto molte più prenotazioni del solito, soprattutto da turisti tedeschi e austriaci che vogliono evitare le restrizioni nei loro territori", ha aggiunto Kompatscher. (Com)