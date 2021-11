Venezuela: Guaidó invita l'opposizione a unirsi per "sconfiggere la dittatura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 60 per cento degli elettori venezuelani non hanno potuto o non hanno voluto votare alle elezioni amministrative di ieri nel Paese. Lo ha affermato Juan Guaidò, leader dell'opposizione e presidente ad interim riconosciuto da più di 50 Paesi, che ha rinnovato il proprio appello affinché l'opposizione si unisca per "sconfiggere la dittatura". In una conferenza stampa convocata oggi con i media nazionali e internazionali, Guaidò ha affermato che la leadership politica venezuelana deve riflettere e accompagnare o comprendere i cittadini. "Non è stato imbarazzante quello che è successo nel Paese o a Miranda?", ha affermato in relazione alle sconfitte dell'opposizione. "È qualcosa che non si può ripetere", ha aggiunto. Secondo Guaidò, il Venezuela "vive in una dittatura" e il 94 per cento dei suoi abitanti vive in uno stato di povertà, inoltre il presidente Nicolas Maduro è indagato dalla Corte penale internazionale, quindi i politici devono capire la volontà di cambiamento espressa da chi ha votato per l'opposizione e da chi si è astenuto dal partecipare. "Questo è stato espresso ieri nel silenzio nelle strade, ed è un impegno ancora più grande per unificarci", ha aggiunto. (segue) (Vec)