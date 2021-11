Venezuela: Guaidó invita l'opposizione a unirsi per "sconfiggere la dittatura" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guaidò ha quindi chiamato l'opposizione ad unirsi. “Dobbiamo avanzare nella ricerca di garanzie politiche ed elettorali, che oggi non esistono. Oggi il grande richiamo è indicare la strada che dovrebbe unificarci. Dobbiamo proseguire la ricerca di alleati, puntare sull'uscita dalla dittatura attraverso elezioni competitive”, ha affermato. "Oggi sono il presidente in carica. Per coloro che hanno aspirazioni presidenziali, l'invito è a lottare insieme perché ci siano elezioni. Le aspirazioni politiche personali non devono prevalere sul bene del Paese. Non mi arrenderò alla dittatura. Né riconoscimento diretto né indiretto a una dittatura”, ha aggiunto Guaidò, sostenendo che esista un "profondo desiderio" da parte dei cittadini di votare in elezioni libere ed eque. Secondo il leader dell'opposizione, Maduro è stato lo sconfitto ieri e, nonostante i suoi tentativi di cercare legittimità, non ha potuto nascondere la sua impopolarità. Guaidó ha quindi riferito di aver parlato con Maduro del suo rifiuto di riprendere il dialogo in Messico e di mantenere il ricatto con l'arresto di Alex Saab, il faccendiere colombiano considerato il suo presunto sponsor. Il legislatore ha anche espresso le sue condoglianze per la morte di Antonio Urdaneta, assassinato ieri nello stato di Zulia mentre si recava a votare. (Vec)