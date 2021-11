Rifiuti: assessora Roma, Capitale torna ad avere sbocchi sufficienti per smaltimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A partire da oggi i nuovi sbocchi per il conferimento dei rifiuti che abbiamo individuato nei giorni scorsi diventano pienamente operativi. Siamo tornati quindi ad avere soluzioni sufficienti per smaltire le oltre 18 mila tonnellate di rifiuti che si stima verranno raccolte da oggi a domenica, coprendo per intero il fabbisogno cittadino, con anche un avanzo di oltre 500 tonnellate". Così in una nota l'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi. "Naturalmente, servirà ancora qualche giorno per andare completamente a regime e recuperare anche un arretrato di circa 2 mila tonnellate, ma siamo fiduciosi che in breve tempo sarà possibile ripristinare progressivamente una situazione di normalità e decoro nelle strade dei nostri quartieri, guardando quindi con maggiore serenità alle prossime festività natalizie, quando come è noto la quantità dei rifiuti in città è destinata ad aumentare". (segue) (Com)