Rifiuti: assessora Roma, Capitale torna ad avere sbocchi sufficienti per smaltimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel frattempo, prosegue senza sosta anche il piano di pulizia straordinaria della città, con interventi coordinati di disostruzione delle caditoie e il piano di diserbo meccanico in tutti i Municipi ad opera rispettivamente del SIMU e del Dipartimento Ambiente", continua l'assessora. Per quanto riguarda gli interventi di Ama nella settimana dal 22 al 27 novembre la pulizia straordinaria riguarderà via Casilina, Piazzale Labicano, Viale Europa e Viale Beethoven all'EUR, piazza de La Salle, la zona del Policlinico, via Tiburtina, via Fucini, via Graf, viale Jonio al Nomentano, per concludersi in zona Aventino e San Saba la mattina di domenica 27 novembre", conclude Sabrina Alfonsi. (Com)