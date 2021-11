Regno Unito: investigatore Burrows si scusa per aver preso di mira ex fidanzata principe Harry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investigatore privato Gavin Burrows si è scusato per aver preso di mira la ex fidanzata del principe Harry d'Inghilterra negli anni 2000. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", in quel periodo la stampa britannica, in particolare il settimanale "News of the World" (poi chiuso nel 2011) e il "Sun", avevano aperto un'indagine sulla vita del principe Harry, chiamato "la nuova Diana", seguendo il figlio della principessa Diana e la sua ex fidanzata nelle loro vite. Il signor Burrows, che è stato anche un testimone nelle cause legali contro le due pubblicazioni, ha ammesso che lui e la stampa erano stati "spietati" nel raccontare le vicende del giovane principe. Sono in corso tuttora le azioni legali avviate dal principe Harry contro l'editore del Sun e del News of the World, così come verso Trinity Mirror, editore del quotidiano Daily Mirror, con accuse di intercettazioni telefonico e altre attività illegali di raccolta di notizie. Il resoconto di Burrows dunque mette nuovamente in gioco le accuse sulla cattiva condotta di molte pubblicazioni britanniche nel reperire notizie. (Rel)